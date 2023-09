BASSANO IN TEVERINA – Colonnine per la ricarica di auto elettriche

Una colonnina è stata installata nei pressi dello stabile in via XXV Aprile che fino a pochi mesi fa ospitava il comune e che ora è stato invece adibito a stazione dei carabinieri forestali. L’altra colonnina si trova invece in piazza Verdi, alle porte del borgo medievale. A donare le colonnine al comune è stata l’associazione “Borghi più belli d’Italia” della quale Bassano in Teverina è parte ormai da tre anni.

«Ringraziamo l’associazione ‘Borghi più belli d’Italia’ per questo importantissimo regalo – ha commentato il sindaco di Bassano in Teverina, Alessandro Romoli -. Le auto elettriche sono il futuro della mobilità su strada ed è un vanto per Bassano sapere di essere all’avanguardia anche su questo settore».