TARQUINIA – Qualcosa non quadra nei recenti provvedimenti varati dalla giunta Sposetti che, come illustrato nei giorni scorsi, ha rimodulato la viabilità cittadina revocando alcune aree pedonali -, come quella tra piazza Soderini, vicolo Soderini, e via Vitelleschi e quella lungo strada Vecchia della stazione -; e modificando alcuni orari come per corso Vittorio Emanuele, con tanto di riapertura al traffico veicolare di piazza Matteotti.

Tra i vari provvedimenti, c’è anche l’aggiornamento del disciplinare di riferimento.

Ma a leggere bene qualcosa stona.

“Nel nuovo disciplinare varato dall’amministrazione Sposetti – spiega la consigliera d’opposizione Betsi Zacchei di Fratelli d’Italia - viene elencata ogni singola zona, con relativo orario di chiusura e apertura al traffico veicolare e per quanto riguarda via G.B. Marzi e la strada di accesso al cimitero le due aree risultano classificate sullo stesso livello, con Apu (area pedonale urbana) attiva tutti i giorni nell’orario 0-24. Pertanto ci domandiamo, possibile che non si può più accedere al cimitero?».

Evidente che si tratta di un errore che andrà subito rettificato.

