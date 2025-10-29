CERVETERI – Gli incivili, sulla Settevene Palo Nuova, colpiscono pure dopo l’installazione delle fototrappole di Città Metropolitana. Un affronto alle istituzioni da parte di automobilisti, evidentemente incappucciati e di notte, che proseguono nel loro intento di deturpare il territorio disfacendosi di sacchetti della spazzatura e rifiuti di ogni tipo, tra cui anche materiali ingombranti che dovrebbero essere portati nelle apposite isole ecologiche. E, invece, si continuano a formare discariche abusive anche laddove era stato tutto bonificato e portato via a spese della collettività. Chi getta a terra i rifiuti lo fa senza farsi riconoscere, per questo i residenti del territorio invocano controlli a tappeto, anche in borghese, per cogliere in flagranza gli “sporcaccioni” cronici.

Restando sulla Settevene Palo, in direzione di Bracciano, il degrado avanza pure relativamente alle condizioni del manto stradale. Voragini enormi sono comparse in molti tratti della provinciale e persino gli autisti delle ambulanze del 118 sono costretti a slalom per evitare i crateri che aumentatno con la caduta delle piogge. ©RIPRODUZIONE RISERVATA