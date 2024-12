I carabinieri forestali scoprono rifiuti abbandonati in un cantiere e in un terreno agricolo. In particolare a Civita Castellana hanno trovato un accumulo di rifiuti, tra cui materiale proveniente da scarti di impianti elettrici ed idraulici e da demolizioni edili per un totale di circa 2 metri cubi. Attraverso minuziose indagini, i carabinieri forestali hanno individuato documentazione riconducibile a un’impresa locale, consentendo così di identificare l’autore dell’illecito. Il titolare dell’impresa è stato segnalato all’autorità giudiziaria per violazione al Testo unico ambientale ed è stata avviata la procedura per l’estinzione del reato ed il ripristino dell’ambiente naturale.

A Cellere, durante un controllo in un cantiere boschivo, carabinieri forestali di Valentano hanno scoperto un deposito incontrollato di rifiuti speciali contenenti sostanze pericolose, tra cui circa 400 traversine ferroviarie, su un’area appartenente a una società agricola. La zona è stata posta sotto sequestro e l’amministratore della società è stato segnalato all’autorità giudiziaria per violazione delle norme ambientali.

A Vetralla, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri forestali hanno individuato rifiuti speciali non pericolosi abbandonati in un terreno agricolo. Grazie agli accertamenti condotti, è stato possibile identificare l'autore dell’illecito, che è stato segnalato all’autorità giudiziaria.