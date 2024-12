MONTI DELLA TOLFA - Ancora fari puntati sul tratto Tolfa-Allumiere-Civitavecchia della strada provinciale Braccianese Claudia.

Alcuni giorni fa abbiamo raccolto e pubblicato il grido dei residenti dei due comuni collinari e dei tanti pendolari che viaggiano su questa arteria che collega la collina al mare; oggi diamo spazio ai tantissimi viaggiatori, pendolari, turisti e residenti che lamentano lo stato di degrado in cui versa l'area che costeggia la carreggiata.

"Per tutto il tratto - scrivono I residenti - le formette sono piene di rifiuti di ogni genere. È impossibile non notare marea di immondizia lasciata ai margini della strada. Eppure nessuno interviene e nessuno pulisce".

I residenti con varie fotografie hanno denunciato su Facebook il fatto che venendo giù dalla collina, poco prima del ristorante Tramontana, una piazzola laterale alla carreggiata ospita, suo malgrado e offrendo uno spettacolo poco edificante, una discarica abusiva a cielo aperto.

"Da tempo questa area e altre nella boscaglia di Tolfa e Allumiere sono diventate oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti - condanniamo tutti gli incivili e ci dissociamp da quei soliti indisciplinati che, pur essendo la minoranza di noi residenti di Tolfa e Allumiere, continuano a deturpare il nostro meraviglioso territorio lasciando per strada o lanciando dal finestrino ogni genere di rifiuti. Questa massa di immondizia abbandonata insiste su una strada provinciale e, quidi, la sua pulizia e manutenzione spetta a Città Metropolitana Roma Capitale: dono loro che sono chiamati ad intervenire con un'opera di pulizia e riqualificazione, anche perchè chi passa da queste parti ha sotto gli occhi un pessimo spettacolo". I cittadini reclamano e segnalano, ma poi gli "inquinatori seriali" continuano a sporcare e i rifiuti lungo la strada aumentano e sono veramente un brutto spettacolo: "Eppure tra noi residenti collinari di cittadini giudiziosi e attenti al territorio ne siamo tanti, purtroppo pochi maleducati sporcano l'immagine dei nostri paesi".

Per la cronaca va rilevato che più volte vengono organizzate squadre di pulizia composte da tanti volontari; le due amministrazioni comunali, poi, hanno provveduto più volte a bonificare varie aree che erano state trasformate in discariche abusive; amministrazioni comunali e cittadini volontari, infine, hanno dato vita a varie "Giornate Ecologiche" e, ogni volta" sono state portate via quantità impressionanti di rifiuti di ogni genere, anche mobili, materiale di risulta, elettrodomestici, ruote, batterie e quant'altro.

"Ci indigniamo, ci arrabbiamo, protestiamo nelle opportune sedi, ma intanto le nostre lamentele e osservazioni restano inascoltate e i rifiuti restano lì. Condanniamo tutti quegli incivili che deturpano l'ambiente, ma protestiamo e alziamo la voce, perché non vengono presi provvedimenti: urge la bonifica sia della discarica abusiva che delle formette lungo il tratto Civitavecchia-Tolfa, ma servono anche le tecamere per beccare sul fatto chi inquina e cominciare a dare delle punizioni esemplari con multe pesanti, altrimenti questo fenomeno è e resterà irrisolvibile".

Altri residenti chiedono ii sindaci di Tolfa e Allumiere di "Scrivere a Città Metropolitana Roma Capitale per chiedere interventi urgenti per spiegare che sulla Braccianese Claudia c'è la necessità di un piano adeguato e calendarizzato, finalizzato alla cura e alla manutenzione di questa arteria che è di loro competenza e che attraversa il nostro territorio, nonché a interventi di contrasto alla incivile pratica dell’abbandono rifiuti.

Noi residenti di Tolfa e Allumiere riteniamo che siano troppo rari gli interventi di pulizia delle formette, così come sono rare le operazioni di sfalcio e potature relegate a fine stagione. Cartacce, buste, bottiglie e quant'altro nelle firmette e nella discarica a cielo aperto non sono un bel biglietto da visita per chi utilizza questa arteria".

