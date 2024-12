TARQUINIA - In occasione delle giornate di apertura straordinaria delle dimore storiche, iniziativa turistico-culturale promossa dalla Regione Lazio, l’Università Agraria di Tarquinia apre le porte di Palazzo Vipereschi. Sarà così possibile visitare l’edificio, con ingresso da via Giuseppe Garibaldi 17, sabato 30 novembre dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 17, e domenica 1 dicembre dalle 10,30 alle 11,30. Palazzo Vipereschi prende il nome da una delle famiglie nobili che ne fu proprietaria.

Nel corso dei secoli è stato utilizzato come Casa di pena per ecclesiastici, ha ospitato Giuseppe Garibaldi in visita alla città e dal 1878 è stato sede del Museo Civico poi divenuto Museo Nazionale Etrusco, fondato dal Comune di Tarquinia e dall’Università Agraria.

