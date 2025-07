CERVETERI - Una vita di impegno, di sacrificio, di passione, di amore per la danza e per trasmettere a centinaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi i valori dello sport e di uno stile di vita sano. Quest'anno ricorrono i primi 25anni di attività della Dimensione Danza 2000, scuola di danza diretta da Alessandra Ceripa: per questo ieri sera e stasera la maestra Alessandra propone due serate di spettacolo al Parco della Legnara ad ingresso gratuito. Ieri sera grande successo per lo spettacolo che stasera si replica. Un caleidoscopio di emozioni, di arte e spettacoloche mostrano il lavoro e i continui progressi degli allievi della scuola. Uno spettacolo elegante, colorato e dalla tecnica perfetta in cui si sono susseguiti momenti amarcord che hanno fatto riviver i momenti più belli di questi 25 anni, ma anche le vittorie e i grandi traguardi di questo primo quarto di secolo di attività di Dimensione Danza 2000. Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, ha speso parole di grande elogio verso Alessandra Ceripa, suoi collaboratori e i suoi allievi e invita tutta la cittadinanza ad andare stasera a vedere “The Greatest Show”- La direzione artistica è di Alessandra Ceripa e nelle due serate saranno presenti tanti maestri e docenti di danza di spessore nazionale. Le coreografie oltre che di Alessandra Ceripa, sono di Paola Tricerri, Martina Sciotto, Stefano Capelli, Valeria Venturini, Silvia Mantovani, Sara della Vedova e Sara Ricci. Assistenti alle coreografie, Melania Valente, Ludovica Marcellini, Sara Ferraioli e Giorgia Rossi. Presentatore Emanuele Castrucci. Un plauso e un augurio alla Asd Dimensione Danza 2000 giungono anche da Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, che ha evidenziato che la Ceripa da un quarto di secolo dedica anima e corpo alla danza e le porge gli auguri per questo traguardo con la certezza che anche in futuro Alessandra lavorerà con lo stesso amore e passione di sempre per Cerveteri e i suoi giovani.

