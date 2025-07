MONTALTO DI CASTRO - Dilagano le truffe sugli sconti in bolletta per l’energia elettrica. Il Comune di Montalto di Castro e la società partecipata Montalto Multiservizi srl mettono in guardia e informano la cittadinanza che «sono giunte diverse segnalazioni riguardanti telefonate sospette, effettuate da sedicenti operatori che affermano di offrire sconti o agevolazioni sulle bollette dell’energia elettrica, sostenendo di agire in nome e per conto del Comune o della stessa Multiservizi.

«Si tratta di una truffa - avvertono dal Comune - Né il Comune di Montalto di Castro né Montalto Multiservizi srl possono avviare campagne telefoniche per proporre scontistiche sull’energia elettrica. Nessun incaricato sta contattando i cittadini per questo tipo di comunicazione. Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a non fornire dati personali o bancari a persone che si presentano telefonicamente come incaricati del Comune o della società partecipata. Si raccomanda di segnalare tempestivamente eventuali telefonate sospette alle forze dell’ordine o rivolgersi direttamente agli uffici comunali per chiarimenti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA