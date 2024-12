VETRALLA è il quarto comune del Lazio nella classifica, stilata da Legambiente, dei comuni più virtuosi nell’ambito della differenziazione dei rifiuti con un 80% che solo qualche anno fa sembrava un traguardo inarrivabile.

E le previsioni per lo scorso 2023 sembrano poter ancora migliorare il dato. Lo rende noto Vetralla Passione Comune. «Questo incredibile risultato - si legge nella nota - è stato possibile in primis grazie all’ impegno dei cittadini, che in pochissimi mesi hanno permesso di passare immediatamente da fanalino di coda (eravamo prima dell’ avvio del porta a porta ad un 16% scarso) a comune virtuoso».

«Il lavoro congiunto fra amministrazione passata, uffici e la società appaltatrice Tekneko Spa (ormai riferimento nell’ambito della raccolta dei rifiuti) - spiegano da Vetrlla Passione Comune - ha consentito di superare gli ormai soppiantati e anacronistici cassonetti e isole varie e costruire un sistema efficente. E per questo continueremo a lottare nonostante l’attuale assessore all’ambiente, sempre più isolato nella sua visione vintage del mondo, abbia manifestato la volontà di riportarci indietro, evidentemente non pago delle scelte considerate già compiute in passato dallo stesso», conclude la nota.

