ALLUMIERE - Ad Allumiere riprende il servizio di distribuzione buste per la raccolta differenziata.

A partire dalla prossima settimana, infatti, ripartirà il servizio di distribuzione delle buste per il porta a porta presso l'ufficio della Protezione civile, accanto alla sede della Proloco, il servizio verrà effettuato il martedì, il giovedì ed il sabato dalle ore 10 alle ore 12. Per quanto riguarda la distribuzione delle buste presso la frazione La Bianca il servizio riprenderà dal mese di settembre sempre il terzo martedì di ogni mese. Per qualsiasi problema i cittadino possono contattare il numero verde che e presente sull'eco calendario.

