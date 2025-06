CIVITAVECCHIA – È tutto pronto per l’avvio della nuova raccolta differenziata porta a porta a Civitavecchia, che entrerà in funzione a partire dalla notte tra il 29 e il 30 giugno. A illustrarne i dettagli è stata Francesca Romana Tomaselli, presidente del CdA di Csp, nel corso di una trasmissione informativa in onda su Civonline: «Si tratta di un nuovo modello organizzativo basato su sei zone cittadine, ciascuna con un proprio calendario di conferimento dei rifiuti, pensato per rendere il servizio più efficiente e sostenibile».

Una delle principali novità riguarda l’orario di esposizione dei mastelli, fissato uniformemente alle ore 21 per tutta la città. Ogni mezzo sarà dedicato stabilmente alla raccolta di una singola frazione (organico, plastica, vetro, carta, indifferenziata), per ridurre la contaminazione e migliorare la qualità della differenziata. L’obiettivo è ambizioso: passare dal 60% attuale al 70% di raccolta differenziata.

«Questa riorganizzazione – ha spiegato Tomaselli – ci permetterà un migliore controllo di gestione, una maggiore razionalizzazione delle risorse umane e una sensibile riduzione dei costi. I cittadini potranno trovare tutte le informazioni sul sito Csp, inserendo la propria via per consultare il calendario corretto. In alternativa, è possibile ritirare i nuovi mastelli e i materiali informativi anche presso la sede di Villa Albani».

Prevista anche un’alternanza stagionale degli orari invernali ed estivi. Tomaselli ha poi rivolto un appello ai cittadini: «È fondamentale esporre correttamente i mastelli e non le buste. Solo così potremo mantenere la città pulita e ordinata».

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito http://www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it/raccolta-differenziata/ per scaricare il nuovo calendario e le informazioni necessarie per comprendere la nuova divisione in sei zone.

