FIUMIICINO - La città di Fiumicino ha celebrato la Festa della Liberazione, nella giornata di ieri, 25 aprile.

Solenni le cerimonie sul territorio: presso il monumento di Palidoro Piazza Ss. Filippo e Giacomo, presso il monumento di Maccarese Viale Castel San Giorgio e presso il monumento di Fiumicino Piazza Grassi.

Presenti alle cerimonie il sindaco Mario Baccini, il presidente del consiglio comunale Roberto Severini, consiglieri comunali e aturità civili e militari.

«Oggi celebriamo l’ottantesimo Anniversario della Liberazione, un momento fondamentale della nostra storia che segna la rinascita della democrazia dopo gli anni bui dell’oppressione nazi-fascista. In questa giornata, l’Italia commemora la fine dell’oppressione e rinnova la fedeltà ai valori democratici e costituzionali, violati dal regime e scolpiti nella nostra Carta dal 1946». Lo ha dichiarato il sindaco Mario Baccini sui suoi canali social.

«La democrazia si nutre di rispetto, confronto e libertà, mai di odio, delegittimazione o violenza e oggi confermiamo il nostro impegno nel nome della giustizia e dell’equità sociale - ha aggiunto il primo cittadino -. Rendo omaggio alle donne e agli uomini che hanno sacrificato la propria vita per restituire dignità e futuro al nostro Paese e ringrazio i rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose presenti.

Un pensiero speciale va a Papa Francesco, il pastore che ha saputo indicare al mondo intero la via del dialogo, della pace e della fratellanza: valori che oggi professiamo e condividiamo come guida per la nostra comunità.

Che questa giornata sia un invito a custodire e a difendere, ogni giorno, la nostra democrazia. Viva la libertà!», ha concluso.

«A ricordo di chi ha lottato e sacrificato la propria vita per la libertà e la pace - ha scritto sui suoi canali social il presidente del consiglio comunale Roberto Severini -. Il nostro impegno per onorare la loro memoria, il loro coraggio e la loro abnegazione. Il nostro eterno ringraziamento».