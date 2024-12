FIUMICINO - Un progetto innovativo per rendere accessibili a tutti i servizi dedicati al cittadino: parliamo di un’assistenza alla comunicazione che traduca un linguaggio visuale, la lis, lingua italiana segni, in una lingua parlata; uno strumento rapido ed inclusivo che renderà fruibili a tutti i cittadini l’accesso ai servizi tramite l’utilizzo di appositi tablet. Il progetto, studiato e realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Fiumicino e l’Associazione E-LISIR, è stato presentato durante una conferenza stampa tenutasi in aula consiliare alla presenza del sindaco, Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e dell’assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca. Domenico Brocato, Socio e cofondatore dell’associazione e Antonio Staiola, vice presidente di E-LISIR, hanno rappresentato l’associazione e descritto il Progetto durante l’incontro.

Un servizio destinato alle persone sorde che, grazie ad una videochiamata generata dall’applicazione presente nel tablet, connetterà gli operatori di sportello con gli interpreti LIS e permetteranno un accesso più inclusivo ed equo a tutti i cittadini, abbattendo le barriere imposte finora dalla burocrazia tradizionale.

«Una città che sta cambiando anche sotto l’aspetto dell’inclusione – ha detto il sindaco Baccini in apertura dei lavori- con un progetto che denota una nuova fase per il Sociale e che punta sull’eliminazione delle barriere agevolando, grazie alla tecnologia, l’accesso ai servizi pubblici».

“Un’amministrazione che guarda oltre che all’inclusione, anche al decentramento dei servizi e lo dimostra il fatto che i tablet saranno diffusi pure al nord del territorio. – ha sottolineato il presidente del Consiglio –. Sapere che una carenza sociale può essere colmata attraverso l’utilizzo delle abilità umane e non con l’intelligenza artificiale, è un grande esempio di una comunità che collabora nello svi’aluppo delle esigenze collettive».

“Il progetto E-LISIR porterà il Comune di Fiumicino, ad adottare il nuovo sistema di comunicazione inclusivo in favore delle persone con disabilità uditiva. – ha dichiarato l’assessore Monica Picca – Un’iniziativa che agevola la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse, facilitando le relazioni interpersonali con la Pubblica amministrazione. Le persone sorde saranno aiutate nell’utilizzo dei servizi al cittadino; un grande risultato per il comune di Fiumicino che vedrà’ l’installazione dei tablet in punti strategici come l’ufficio Anagrafe della sede centrale, quello di Palidoro e lo sportello comunale nell’ aeroporto L. Da Vinci. Con questo servizio, quindi, Fiumicino si posiziona all’avanguardia nella comunicazione accessibile, offrendo a tutti i cittadini un rapporto più diretto, rapido e umano con le istituzioni».

«Ho due fratelli sordi e spesso li aiutavo gestire le loro pratiche perché avevano bisogno di un interprete – ha raccontato Antonio Staiola durante la conferenza -. Poi ho capito che c’era il modo di abbattere queste barriere in maniera semplice, attraverso la tecnologia e una video chiamata – prosegue – . Gli interpreti, professionisti accreditati, hanno un costo e non tutti dispongono della possibilità economica di averne uno, col risultato che in molte occasioni si trovano a dover rinunciare a visite o a interazioni necessarie con gli uffici. Da oggi Fiumicino sarà più inclusiva e tutti potranno godere egualmente dei servizi al cittadino».

«La persona al centro di tutto, è questa la strada intrapresa dall’assessore Monica Picca. – ha affermato, Domenico Brocato, Socio e cofondatore dell’Associazione –. Grazie a questa Amministrazione abbiamo iniziato anche sul territorio di Fiumicino un percorso che ha l’ambizione di arrivare a quante più realtà possibile». La conferenza si è conclusa con una dimostrazione pratica: un operatore ha prontamente risposto alla videochiamata e comunicato con i presenti in aula. Da oggi il servizio è attivo per tutti i cittadini che ne avranno bisogno.