SANTA MARINELLA - Ancora una volta la farmacia Santa Teresa di Lisieux, dei dottori Delia e Peppino Palermo, e l’Avis di Santa Marinella, con il sostegno della BCC di Santa Marinella, hanno collaborato per un nuovo progetto di prevenzione che non ha mancato di riscontrare un grande successo, uno screening per l’individuazione del diabete non noto. Questa iniziativa ha coinvolto i ragazzi dell’Istituto Comprensivo nel Piazzale della Gioventù, a cui in numerosi hanno partecipato. Durante le due mattinate, i ragazzi sono stati informati su temi importanti di prevenzione e salute e, previa autorizzazione dei genitori, molti da ogni sezione si sono sottoposti all’esame per il controllo glicemico, consistente in un piccolo prelievo di sangue capillare, completamente indolore, dal polpastrello. Parlando di diabete, la prevenzione è particolarmente importante, spesso, infatti, la patologia manifesta i suoi sintomi solo in fase avanzata. Dunque questa iniziativa ha sensibilizzato non solo i ragazzi, ma anche i genitori, invitati a non sottovalutare il valore della prevenzione di malattie così importanti e impattanti sulla vita dei loro figli. Il progetto conta di proseguire anche raggiungendo le classi quarte e quinte delle scuole elementari, per cui a breve verranno proposte nuove giornate di screening. “Si ringrazia la Preside dell’Istituto Velia Ceccarelli – dice Fratturato - per averci permesso di portare nella sua scuola questa importante iniziativa”.

