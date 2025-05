VITERBO - Incidente questa mattina in prossimità della stazione di Viterbo Porta Fiorentina. Un treno, alle prime luci dell'alba è uscito fuori dai binari andando a colpire uno dei pali di metallo che si trovano vicino alle rotaie. Sospesa la circolazione ferroviaria in prossimità della stazione interessata. "L'intervento dei tecnici di Rfi - spiegano da Trenitalia - è ancora in corso. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni possono subire limitazioni e cancellazioni. Attivato il servizio sostitutivo con autobus"