FIUMICINO - Lavori fermi. Traffico sempre più in tilt: il cantiere per la demolizione e la ricostruzione del viadotto di via dell’Aeroporto non è in attività. Eppure, le provvisorie modifiche alla viabilità ci sono ancora e si fanno “sentire”. Da più di un mese, infatti, non ci sono più operai a lavoro e dopo la pausa estiva gli interventi non sono ripartiti.

In attesa di risposte ufficiali dall’Anas, interpellato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, abbiamo chiesto chiarimenti alla vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici e manutenzione urbana, Viabilità e reti tecnologiche, Manutenzione del patrimonio edilizio, Espropri, Prevenzione e Sicurezza, Giovanna Onorati: «Abbiamo sollecitato Anas ad organizzare degli incontri per avere delucidazioni al riguardo. Avevamo chiesto lo svolgimento di lavori propedeutici, prima della riapertura del cantiere, al fine di intervenire sulla viabilità alternativa e per alleggerire il disagio vissuto dagli automobilisti. Questo perché abbiamo potuto constatare in questi mesi, come era prevedibile, forti ripercussioni sul traffico locale. Tali interventi, però, non sono stati svolti e non è ripartito nemmeno il cantiere».

Ma per sapere se questo stop possa portare o meno dei rallentamenti sulla tabella di marcia, bisognerà attendere le risposte ufficiali: i tempi di demolizione e ricostruzione del viadotto, secondo il cronoprogramma, dovrebbero concludersi entro 26 mesi (circa due anni) dalla data di inizio dei lavori.

«E’ nostro interesse cercare di capire le motivazioni di questo fermo – ha concluso Onorati -, per dare risposte alla cittadinanza. Abbiamo sollecitato più volte Anas anche per via scritta. Con questi incontri potremmo avere una risposta, fare il punto sui lavori e capire il perché dell’attuale situazione di stallo».