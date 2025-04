CIVITAVECCHIA – È iniziato ieri sera, poco dopo le 21, l’intervento di demolizione delle due palazzine Ater di via XVI Settembre, ai civici 19-23. Il primo edificio si è sgretolato in poco tempo, con l’intervento che è proseguito per tutta la notte, così come disposto da Comune e Ater che hanno deciso di procedere in notturna per ridurre l’impatto delle operazioni sulla cittadinanza e sulla viabilità. La ditta incaricata avrà quindici giorni di tempo per completare le demolizioni. (SEGUE)