FIUMICINO - Un delfino di circa due metri, e del peso di circa 40/50 kg, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato spiaggiato nella mattinata di oggi al confine tra le località di Fregene e di Focene di fronte al collettore fluviale in un’area frequentata da molti surfisti. Le prime indagini indicano che l'animale sarebbe stato colpito fatalmente dall'elica di un motoscafo, come confermano le lacerazioni presenti sulla carcassa. La Capitaneria di Porto è intervenuta per effettuare i rilievi, contattare il veterinario Asl competente e mettere in sicurezza l'area, coordinando le operazioni di rimozione della carcassa.

