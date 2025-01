Questa mattina una delegazione di Fratelli d’Italia, guidata dal deputato Mauro Rotelli, ha visitato il Comando provinciale dei carabinieri.

«Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto le forze dell’ordine, siamo qui per rinnovare la nostra vicinanza e la nostra solidarietà a tutti gli uomini e le donne in divisa che, ogni giorno, difendono la sicurezza dei nostri territori e dei cittadini», ha detto l’onorevole Rotelli, in riferimento ai fatti avvenuti la notte di Capodanno a Villa Verucchio, a Rimini, dove un egiziano si è lanciato sulla folla accoltellando e ferendo più persone, prima di essere neutralizzato.

Ad accogliere la delegazione FdI, il colonnello Pierugo Todini, vice comandante provinciale, il maggiore Felice Bucalo, comandante della Compagnia capoluogo e il luogotenente Paolo Lonero, comandante della Stazione di Viterbo che hanno espresso apprezzamento per la visita. «Solo la prontezza del carabiniere ha garantito la sicurezza pubblica, scongiurando una tragedia», commenta la delegazione viterbese, composta dai consiglieri comunali Laura Allegrini e Gianluca Grancini, da Mario Lega, capo di gabinetto del capogruppo regionale FdI, Daniele Sabatini e dal consigliere regionale Giulio Zelli. Presenti anche Marco De Carolis, responsabile del Dipartimento Turismo e il vice sindaco di Tuscania, Leopoldo Liberati.

«Fratelli d’Italia - ha detto infine Rotelli - ribadisce il proprio impegno al fianco di tutte le forze dell’ordine, carabinieri, polizia e guardia di finanza che, quotidianamente, assolvono i loro compiti con spirito di sacrificio e fedeltà alle istituzioni».