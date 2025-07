CERVETERI – «Vogliamo dare voce ai residenti ma anche ai turisti che scelgono queste frazioni come luogo di vacanza e di svago». Con questa finalità si è costituito a Marina di Cerveteri il gruppo “Consiglio Cittadino Cerenova-Campo di Mare”, dall’ esperienza maturata sul campo da parte dei cittadini della due località cerveterane. La nuova aggregazione – scrivono i promotori - avrà come obiettivo principale quello di dare voce agli abitanti del territorio e non solo per i residenti, ma anche per le tante persone in villeggiatura. La presidente Silvia Sebastiani ed i responsabili Alessio catoni e Riccardo Marinelli comunicheranno nei prossimi giorni le iniziative che verranno intraprese. «In questi anni – spiega Catoni – ci sono stati una miriade di problemi sia a Cerenova che a Campo di Mare. Nella maggior parte delle volte però il grido disperato della popolazione non è stato ascoltato dalla classe politica. Dalle condizioni di degrado delle strade, al decoro urbano, fino ai forti disagi per i cantieri avviati a Campo di Mare in piazza Prima Rosa. Furti, la carenza di acqua nelle abitazioni in alcuni periodi dell’estate, il caso della ciclabile e tanti altri nodi irrisolti. Siamo qui proprio per dare voce a tutti». Lo scorso anno ci fu pure una mobilitazione, un vero e proprio sit in per richiamare le attenzioni dell’amministrazione comunale.

Recentemente, a Cerenova, un’altra questione urgente da affrontare sarebbe quella del caos viabilità di via Fontana Morella con le lunghissime code registrate all’incrocio con la statale Aurelia. La giunta vorrebbe puntare ad una consolare dietro la cantina sociale per far defluire il traffico ma l’iter prevede tempi lunghi.

