«Da marzo sappiamo che i genitori hanno richiesto l’intervento per la sostituzione della staccionata esterna alla scuola dell'infanzia di Santa Barbara, la staccionata continua a destare preoccupazione tra genitori». Lo afferma il consigliere comunale FdI Matteo Achilli, che spiega: «Ancora false promesse da parte della Sindaca in quanto ad oggi nessuna risposta, stamani abbiamo effettuato un sopralluogo e ancora oggi è presente la stessa situazione, per non parlare del verde che ha preso il sopravvento all’interno del giardino della scuola, chiediamo che venga ascoltata la voce dei genitori che da tempo hanno richiesto l’intervento per alzare e sostituire la staccionata e soprattutto l’intervento per il taglio dell’erba cosi da poter dare uno spazio idoneo e consono ai bambini e bambine che frequentano la scuola materna», conclude Achilli.

