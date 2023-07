LADISPOLI - Amministrazione a lavoro per la distribuzione delle lettere di aggiudicazione della carta acquisti solidale "Dedicata a te", lo strumento una tantum disposto dal governo a sostegno di chi è in condizioni di difficoltà economica. I cittadini che desiderano sapere se sono risultati beneficiari della Carta Acquisti devono necessariamente contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Ladispoli esclusivamente attraverso una mail all'indirizzo carta.acquisti@comunediladispoli.it, chiamando il numero verde Urp 800513128 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9:00-12:30; martedì, giovedì 9:00-12.30 e 15:00-17:30), chiamando l'Urp al numero 06 99231213 (agli stessi orari sopra indicati). Nel caso si risultasse aggiudicatario della Carta, sarà possibile concordare un appuntamento presso l’Urp del comune per il ritiro della lettera, che andrà poi presentata presso gli Uffici delle Poste Italiane per il rilascio della Carta stessa. Il ritiro della lettera dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 11 agosto 2023. Dopo tale data, la consegna sarà effettuata a mezzo postale.

