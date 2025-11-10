FIUMICINO - È partito il 7 novembre alle 22 da Roma Fiumicino il primo volo diretto di Ita Airways verso l’aeroporto Sir Seewoosagur Ramgoolam di Mauritus, un importante traguardo per la compagnia che introduce due collegamenti settimanali tra Roma e la perla dell’Oceano Indiano, operati con Airbus A330-900. Il nuovo collegamento avrà il seguente operativo: partenza da Roma Fiumicino il venerdì e la domenica alle 22.00 con arrivo alle Mauritius alle 11.20 del giorno successivo. Partenza dalle Mauritius il sabato e il lunedì alle 22.10 e arrivo a Roma Fiumicino alle 06.40 del giorno successivo. «Con il nuovo collegamento tra Roma Fiumicino e Mauritius rafforziamo la nostra missione di essere ambasciatori del Made in Italy nel mondo, promuovendo la cultura, il talento e la capacità innovativa del nostro Paese» ha dichiarato Pappalardo. Per Troncone «con l’introduzione di questa nuova rotta per Mauritius, l’espansione del network intercontinentale dell’aeroporto di Fiumicino, che registra tassi di crescita del lungo raggio del 25% rispetto al 2019, consolida ulteriormente la capacità dello scalo di servire da piattaforma strategica di collegamento tra l’Italia e il mondo». l nuovo collegamento rappresenta una tappa fondamentale per Ita Airways e uno dei punti di forza della stagione invernale 2025–2026, durante la quale la Compagnia opera un totale di 53 destinazioni di cui 16 nazionali, 21 internazionali e 16 intercontinentali.