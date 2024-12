David Rebeshi, fratello del boss Ismail, già agli arresti domiciliari, è stato portato in carcere dove deve scontare oltre 10 anni di reclusione. Mercoledì pomeriggio nel quartiere Murialdo, i carabinieri della compagnia di Viterbo hanno ottemperato all’ordine di carcerazione, emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma nei confronti del 35enne di origine albanese già ai domiciliari, ritenuto responsabile di estorsione, rapina ed associazione a delinquere di tipo mafioso, avvenute nel novembre 2019 tra Viterbo, Tuscania, Monterosi e Nepi. Il provvedimento è conseguito ad indagini del reparto operativo – nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri e della compagnia di Viterbo, ovvero Nor – sezione operativa e stazione di Soriano nel Cimino. Militari della stazione di Viterbo, invece, hanno proceduto all’arresto di mercoledì, traducendo l’uomo presso la casa circondariale “Nicandro Izzo” di Mammagialla, dove deve scontare, come detto, circa 10 anni e 9 mesi di reclusione.