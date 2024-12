CIVITAVECCHIA – È partita la raccolta fondi per l’associazione “Il Ponte” e in un paio di giorni sono stati già raccolti circa 3000 euro. «Venerdì scorso l’alluvione che ha colpito la nostra città ha provocato il completo allagamento del piano seminterrato della nostra struttura che accoglie minori e giovani adulti e donne con bambini in un percorso terapeutico riabilitativo – spiegano dall’associazione – la violenza dell’acqua ha divelto porte, finestre e tramezzi, ha messo fuori uso elettrodomestici, mobili ed una grande quantità di prodotti alimentari. Per fortuna tutti siamo usciti incolumi, ma la nostra casa ha subito notevoli danni. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per poter rimettere in sesto la nostra casa».

Chi vuole, può dare un contributo attraverso il link