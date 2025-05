BAGNOREGIO -Un grave atto di vandalismo ha colpito il cuore di Bagnoregio, dove la targa commemorativa dedicata alle vittime delle foibe è stata danneggiata da ignoti. L'episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione nella comunità locale.

Il sindaco Luca Profili ha espresso ferma condanna per l'accaduto: «Qualcuno ha pensato di oltraggiare la memoria, danneggiando la lapide dedicata alle vittime delle foibe. Un atto ignobile, che offende non solo la storia, ma anche il rispetto dovuto a chi ha sofferto e a chi ancora oggi porta quel dolore nel cuore». Le autorità hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Il primo cittadino ha richiesto l'analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sottolineando la determinazione dell'amministrazione nel perseguire gli autori del gesto: «Chi ha compiuto questo gesto vergognoso deve essere identificato e rispondere delle proprie azioni». L'episodio si inserisce in un contesto più ampio di atti vandalici contro monumenti dedicati alle vittime delle foibe in diverse località italiane. Eventi simili si sono verificati a Firenze, Settimo Torinese e Trento, dove le targhe commemorative sono state danneggiate o distrutte, suscitando indignazione e richieste di maggiore tutela della memoria storica