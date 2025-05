CAPRANICA - Il circolo di Capranica di Fratelli d’Italia condanna fermamente l’atto vandalico avvenuto nel paese, che ha visto il danneggiamento della bacheca informativa del partito e lo strappo del manifesto raffigurante il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

«Esprimiamo profonda preoccupazione per quanto accaduto - spiegano dal circolo -. Si tratta di un gesto vile e antidemocratico, volto a reprimere il libero confronto politico. Atti come questi rappresentano un attacco non solo al nostro partito, ma all’intero tessuto democratico della nostra comunità. Non ci faremo intimidire da simili comportamenti, ma continueremo con determinazione il nostro impegno politico, basato sul dialogo e sul rispetto delle regole democratiche. Invitiamo, infine, tutte le forze politiche e i cittadini a unirsi nella condanna di questi atti intollerabili», concludono dal circolo FdI.

