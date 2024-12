CIVITAVECCHIA – Allarme nel pomeriggio di mercoledì in via del Lazzaretto, per un uomo che senza una valida ragione ha iniziato a danneggiare le auto lasciate in sosta. Un fatto notato da molti passanti che hanno contattato le forze dell’ordine. Sul posto in pochi minuti sono sopraggiunte due pattuglie della Polizia locale, con gli agenti che hanno immediatamente provveduto ad immobilizzare l’uomo nel tentativo di contenere i danni.

A fatica è stato caricato in macchina e trasportato presso gli uffici del comando di via Braccianese Claudia, dove è stato identificato. Si tratterebbe di un cittadino italiano di trentasette anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali.

Dopo aver espletato le procedure identificative, gli agenti della Polizia locale lo hanno denunciato a piede libero. Ignoti i motivi che lo hanno indotto a compiere un gesto così assurdo ai danni di veicoli parcheggiati a bordo strada.