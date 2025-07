Due funzionari in servizio alla questura di Viterbo, Roberto D’Amico e Giuseppe Amoruso, sono stati promossi primo dirigente della polizia di Stato. Roberto D’Amico, romano, 54 anni, laureato in Giurisprudenza e Scienze delle Pubbliche Amministrazioni è capo di gabinetto e portavoce del questore dall’aprile 2021. Con 35 anni complessivi di servizio nella polizia, prima di approdare nella Tuscia, tra i vari incarichi ricoperti, ha diretto il Commissariato di Orgosolo (Nuoro) e il Centro operativo autostradale dell’Aquila ed è stato funzionario del Centro situazioni del dipartimento della Pubblica Sicurezza. Giuseppe Amoruso, romano, 57 anni, laureato in Giurisprudenza, dirige la divisione Polizia Amministrativa da quasi un anno, proveniente dalla questura di Roma dove ha ricoperto importanti incarichi presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, il Commissariato di pubblica sicurezza di Torpignattara e il distretto “Trevi – Campo Marzio”. Prima di arrivare nella Capitale aveva diretto i commissariati di Ottana (Nuoro) e Atri (Teramo).

Ai due, i migliori auguri per la meritata promozione da parte dell’intera Questura di Viterbo.