TOLFA - Venerdì 19 luglio alle ore 18.30, nel chiostro del Polo Culturale di Tolfa, si terrà la conferenza “Dallo scavo al museo. Esempi d’intervento su legno bagnato. Il contributo del laboratorio di restauro del Polo Culturale di Tolfa”.

L’incontro rappresenta un momento di importante confronto circa le strategie d’intervento su una speciale tipologia di materiale, il legno bagnato, e anche un’occasione per descrivere l’esperienza lavorativa della Coop. Taitle Ingegno Multiforme e del Laboratorio di restauro del Polo Culturale di Tolfa. Saranno infatti presentati gli interventi sui reperti provenienti da Venezia e da Borgoricco (PD).

I lavori, eseguiti insieme al Consorzio Pragma, per conto della Soprintendenza ABAP per il Comune di Venezia e Laguna, sui poderosi elementi lignei che componevano lo scheletro di una diga foranea d’età tardomedievale rinvenuta in località Alberoni, presso il lido di Venezia, saranno illustrati da Marella Labriola, Massimiliano Massera(Consorzio Pragma) e Manuela Moraldi (Coop. Taitle Ingegno Multiforme – Polo Culturale di Tolfa), mentre le complesse operazioni di scavo e i progetti di futura musealizzazione saranno illustrati dall’archeologa Cecilia Rossi.

Il restauro della doppia cerchiatura di un pozzo d’età romana rinvenuto presso Borgoricco, è stato condotto da Marella Labriola in collaborazione con Manuela Moraldi per conto della Soprintendenza ABAP dell’'area Metropolitana di Venezia e Le Province Di Βelluno, Padova e Treviso. Oggi, la cerchiatura di pozzo ha già trovato la sua collocazione nel Museo della Centuriazione Romana a Borgoricco.

Contesti diversi che però consentono di fissare efficaci metodologie d’intervento che si rivelano utili anche per la conoscenza stessa dei reperti, restituendo informazioni sulle tecniche di fabbricazione, sulla funzione e sulla possibile provenienza della materia prima.

La conferenza di venerdì mostrerà anche il valore di risultati concreti raggiungibili solo attraverso un solido partenariato tra le istituzioni pubbliche e il settore privato.

La conferenza vuole altresì raccontare il percorso virtuoso, e allo stesso tempo arduo, che parte dallo scavo, passa per il restauro dei reperti e approda alla musealizzazione dei reperti stessi.

