LADISPOLI – Futuri chef ma anche pronti a sfidare le onde. Si è già tenuto il primo incontro relativo al progetto di promozione del benessere psicofisico “Vivere il mare” dell’istituto Alberghiero coordinato dalla professoressa Angela Di Sabatino e dedicato al Sup, lo sport acquatico che da alcuni anni sta conquistando una crescente popolarità in Italia e nel mondo. Anche a Ladispoli dove si notano ogni giorno atleti e istruttori che si muovono da una parte all’altra della costa. «Avevo già provato durante lo scorso anno scolastico – evidenzia la docente - a sperimentare con alcuni studenti l’efficacia di un percorso che associasse lo sport alla natura ottenendo risultati straordinari che mi hanno indotta a presentare ora un progetto più strutturato con la collaborazione di Roberta Mariani, campionessa europea, psicologa, coach e istruttrice dell’associazione Asd Marina di Cerveteri-Supfit, che opera sul litorale da più di dieci anni».

Tanta emozione da pa arte dei ragazzi. «Cielo, sole, mare, calma, serenità: queste le parole-chiave suggerite dagli allievi della classe quinta Turistica in associazione al termine Sup, e su tali aspetti si è articolata la riflessione, accanto naturalmente alle prime nozioni tecniche relative al nome e alla direzione dei venti, ma anche all’attrezzatura necessaria. Sup per la sua versatilità e accessibilità, ma anche e soprattutto perché si propone immediatamente come strumento di un contatto diretto con l’ambiente marino, assicurando a tutti un benefico effetto di riduzione dello stress».

©RIPRODUZIONE RISERVATA