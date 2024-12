S. MARINELLA – Ieri l’altro, la presidente del Comitato cittadino per il diritto alla casa Stefania Abbatiello, accompagnata dal coordinatore locale della Lega, Giuseppe Maddaloni, ha incontrato alla Regione l'assessore alle Politiche Abitative Pasquale Ciacciarelli, alla presenza di Michela Pace, responsabile della Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo, dell'Ufficio di gabinetto del presidente Rocca, sulla questione delle case popolari di Via Elcetina.

“È stato un momento di confronto estremamente costruttivo – ha detto la Abbatiello - durante il quale la dottoressa Pace ha delineato in modo dettagliato l'intero percorso amministrativo che la Regione sta portando avanti per finalizzare l'acquisto di 47 alloggi in via Elcetina. Il suo intervento ha evidenziato la volontà ferma e determinata di arrivare al termine di questo progetto, cruciale per molte famiglie in attesa. Questo dialogo ha rafforzato in me la convinzione di un impegno autentico da parte della Regione, volto a instaurare una collaborazione solida, trasparente e di fiducia reciproca tra tutte le parti coinvolte, il Comitato, l’Ater di Civitavecchia e la Regione Lazio. In un clima di grande rispetto e apertura, abbiamo avuto la possibilità di esporre le difficoltà e le necessità di chi attende una casa, così come le aspettative di chi si impegna nella gestione delle risorse pubbliche. È emerso chiaramente l’obiettivo comune di costruire un percorso di collaborazione concreto e proficuo, capace di rispondere efficacemente alle esigenze del territorio e di garantire la trasparenza di ogni passaggio. Sono particolarmente orgogliosa di poter rappresentare la nostra comunità in questo importante percorso e di collaborare con persone e istituzioni che dimostrano sensibilità e dedizione”. “Ringrazio tutti – conclude la Abbatiello - per la fiducia e il sostegno che mi consentono di lavorare con determinazione al servizio della nostra comunità”.