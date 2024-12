CERVETERI - Un finanziamento regionale di 8mila euro per garantire assistenza e manutenzione del parco mezzi. È quanto si è aggiudicata dalla Regione Lazio la Protezione civile comunale di Cerveteri. Un contributo che si aggiunge agli altri 28mila introitati nei mesi scorsi per ulteriori attività di prevenzione e assistenza alla cittadinanza. «Il bando presentato all’Agenzia regionale di Protezione civile prevedeva un contributo massimo di 10mila euro: quanto aggiudicatosi dalla Protezione civile comunale di Cerveteri, l’80% di quanto richiesto, conferma dunque ancora una volta le capacità non soltanto da un punto di vista prettamente operativo, ma anche dal lato burocratico e amministrativo, del responsabile del servizio Renato Bisegni», commentano dal Comune. «La Protezione Civile comunale di Cerveteri è un pilastro della nostra città: svolge un lavoro eccezionale, garantendo tutela al territorio e ai cittadini – ha detto il sindaco Elena Gubetti – grazie a questo finanziamento regionale, potranno dunque avere un maggior margine di azione in tutte quelle attività fondamentali per lo svolgimento in sicurezza delle tantissime campagne che svolgono in tutta Cerveteri, potendo quindi manutenere i propri mezzi e fare in modo che siano sempre pronti ed operativi. Si tratta di un contributo importante, non il primo tra l’altro che il responsabile del servizio Renato Bisegni si è aggiudicato in questo anno che sta volgendo al termine. A lui, i miei complimenti e a tutti i volontari e volontarie, il più sincero ringraziamento per il lavoro che sempre svolgono».

