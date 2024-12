SANTA MARINELLA – Molto attiva in questo periodo, la presidente del comitato cittadino per la Casa Stefania Abbatiello, oggi intende dare una buona notizia ai residenti che hanno ottenuto la casa popolare nel complesso residenziale di via Elcetina. “Questa estate – dice la Abbatiello - molti cittadini lamentavano lo scarso sevizio del trasporto pubblico locale per quanto riguarda la zona Elcetina. Questa estate mi sentii telefonicamente con Lucia Petrocchi, ed insieme decidemmo di andare in Regione per parlare con l'assessore regionale ai trasporti e alla mobilità Fabrizio Ghera. Il politico, ci diede appuntamento qualche mese dopo e ascoltò quello che avevamo da dire. Inoltre, ci invitò a presentargli una dettagliata relazione tecnica che avremmo dovuto consegnare alla consigliera Alina Baciu con la promessa di vedere cosa poteva fare in merito a questo problema. La consigliera si rese subito disponibile per difendere questa causa e consegnò la relazione all’ufficio competente. Ebbene, è notizia di oggi, che dalla Regione sono stati erogati 27mila euro a Santa Marinella per ampliare le corse del servizio interno per Santa Severa, Via della Fornacetta, Colfiorito e Via Elcetina. Intanto verranno ampliate le corse in base ai fondi concessi e questo consentirà agli abitanti di Via Elcetina di poter disporre del trasporto pubblico locale. Il Comitato ringrazia pubblicamente la consigliera Baciu per essersi impegnata ed aver sposato la nostra causa”.