CERVETERI - Maverick Ricci, dopo oltre tre anni di servizio all’interno del gruppo comunale di Protezione civile di Cerveteri, lascia la divisa del volontario per indossare quella della Polizia di Stato. Come raccontato al sindaco, Elena Gubetti, ha vinto un importante concorso e venerdì scorso, ha salutato i suoi compagni. «Maverick è stato un elemento fondamentale in tutti questi anni – ricorda il primo cittadino - sempre in prima linea, pronto e operativo a tutela del territorio e di tutti i cittadini. Che si trattasse di dare assistenza ad un cittadino in difficoltà o di domare le fiamme di un incendio, ha sempre partecipato a tutte le attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Ma soprattutto sempre con il sorriso e la gioia di aver fatto qualcosa di utile ed importante per la sua Cerveteri». Poi l’augurio di buona fortuna professionale. «Con la stessa dedizione con cui ha servito la nostra città – conclude Gubetti - farà altrettanto con la Polizia di Stato, garantendo sicurezza e professionalità a tutti i cittadini e rendendoci sempre orgogliosi di lui».

