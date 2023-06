LADISPOLI – Dado, Paolo e Pedro, Pino e gli Anticorpi e Alberto Farina. Il comune ladispolano cala un altro poker nell’ambito del “Summer Fest” targato 2023. Un calendario delle manifestazioni estive che continua ad arricchirsi. In programma non solo musica, con i già annunciati big dei cantanti, ma spazio anche al cabaret. «Oltre al Summer Fest – specifica Marco Porro, assessore al Turismo di Palazzo Falcone - che il 28, 29 e 30 luglio vedrà in piazza Rossellini artisti illustri come Aka 7even, Elettra Lamborghini e Raf e il 25 e 26 agosto in occasione della festa di fine estate i Santi Francesi, vincitori in carica di X Factor, ed una leggenda del rap italiano, Tormento dei Sottotono, arriverà a Ladispoli anche uno schieramento di comici che farà divertire grandi e piccoli». Sono state già fissate le date. Ad aprire

“Ladispolive Cabaret” Pino e gli Anticorpi. Il duo, direttamente da Colorado Cafè, si esibirà il 17 luglio. Il primo weekend di settembre sarà dedicato alla comicità irriverente di Dado, Pablo & Pedro e Alberto Farina, rispettivamente 1, 2 e 3. Tutti gli spettacoli si svolgeranno in piazza Rossellini e sempre con ingresso libero e senza prenotazione. «Il numero degli eventi – conclude l’assessore Porro - si sta continuando a definire per regalare a tutti un’altra bellissima estate da trascorrere nella nostra città».

