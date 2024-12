LADISPOLI - «Da troppi anni l’Istituto Di Vittorio di Ladispoli attendeva questo cantiere. Una ferita vergognosa che oggi finalmente possiamo sanare». A commentare l’avvio dei cantieri per la realizzazione della palestra, al margine del sopralluogo dei giorni scorsi, è stato il consigliere metropolitano Alessio Pascucci. La struttura, come spiegato anche dal consigliere delegato all’Edilizia scolastica, Impianti sportivi e politiche della formazion Daniele Parrucci, «sarà omologata anche per disputare competizioni di Serie C». Si parla di «lavori per un importo di 2milioni e 300mila euro» che inizieranno «a breve» e dureranno «tra i 18 e i 24 mesi». «L’obiettivo - ha detto Pascucci - è rendere la palestra fruibile e disponibile ai ragazzi per l’anno scolastico 2025/2026. Una volta aperti i cantieri, torneremo a fare dei sopralluoghi per monitorare l’andamento dei lavori».

«Nella sua storia l’Istituto Di Vittorio, fiore all’occhiello del nostro comprensorio - ha commentato ancora l’ex sindaco etrusco - non ha mai avuto un luogo in cui far fare attività motoria agli studenti. Una mancanza che ha accompagnato intere generazioni di ragazzi e ragazze. Avevo preso un impegno, prima come sindaco di Cerveteri e poi come consigliere di Città Metropolitana, e in questi anni mi sono sempre battuto affinché questo istituto avesse finalmente una palestra. Una evidente violazione del diritto allo studio. Oggi, finalmente, metteremo fine a questa vergogna». «A tal proposito - ha concluso Pascucci - ci tengo a ringraziare il sindaco di Città Metropolitana Roberto Gualtieri, il consigliere delegato Daniele Parrucci, l’ingegner Dello Vicario e tutto lo staff tecnico di Città Metropolitana per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro istituto. Così come la dirigente scolastica Vincenza La Rosa e i rappresentanti degli studenti dell’Istituto che mi hanno sempre e costantemente tenuto informato sulle necessità dell’istituto».

