SANTA MARINELLA - La risposta dell’ex sindaco Bacheca all’attuale primo cittadino sulla questione relativa alla sua attività quando è stato nello scranno più alto del consiglio comunale, è altrettanto pepata. “Ho utilizzato il termine demente – scrive Bacheca - non in senso medico. Chi si vanta di fare anche il lavoro degli altri non sono io. Il senso che volevo dare alla parola era quello di persona non assennata e mi pare che stavolta la definizione sia calzante, senza necessità di replica. A proposito di replica, non intendo rispondere alle dieci domande rivoltemi da Pietro Tidei, perché riguardano il passato e chi fa domande sul passato non è mai un politico ma un Magistrato. Qui ritorna il vezzo di Tidei di indossare sempre i panni di un’altra persona, di mettersi a fare mestieri di cui non sa nulla. E nemmeno intendo ribattere a Pietro Tidei quando dice di voler interessare la Magistratura su dichiarazioni di consiglieri comunali, proprio lui che è l’unico Sindaco di Santa Marinella, questo sì, un primato personale, sotto processo penale in costanza di mandato elettorale. Piuttosto, da politico, sono abituato a fare e rispondere a domande sul futuro. Allora caro Pietro Tidei, fino a quando avrà la compiacenza di non ascoltare i suoi cittadini e voler rimanere a tutti i costi su una poltrona che non le attribuisce più nessuno, Sindaco più impopolare di tutti a Santa Marinella? Quando arriverà il momento in cui si renderà conto che la sua opera non è meritoria affatto e che l’unica cosa per cui è riuscito a portare la nostra città sulle cronache nazionali è qualche esuberanza fuori luogo e senza senno, proprio come accennavo all’inizio di questa mia replica? Quando deciderà di comprendere che governare una città nel terzo millennio con sistemi, metodi e presunzioni da Prima Repubblica è dannoso e fa perdere consensi? Ecco, quando deciderà di farci svegliare tutti da questo insano incubo sarà sempre troppo tardi, i danni causati dall’incompetenza, dalla prepotenza, dalla supponenza, dall’orgoglio e dalla brama di potere a tutti i costi sono ingenti ed i nostri figli ne pagheranno il costo per anni ed anni. Mi auguro di non finire la mia carriera politica come lei sta facendo finire la sua, e me lo auguro di cuore”.

