FIUMICINO - Per la prima volta l’Amministrazione comunale di Fiumicino ha deciso di attivare il servizio “Nido d’estate”, in convenzione con le strutture private autorizzate, anche nel mese di agosto, oltre a confermare l’apertura estiva a luglio.

«L’implementazione del servizio va incontro alle esigenze delle famiglie dove entrambi i genitori sono impegnati nelle attività lavorative durante i mesi estivi, garantendo, allo stesso tempo, ai piccoli alunni, dai 12 mesi ai 3 anni, idonei spazi di socializzazione ed accudimento” – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca ricordando che i nidi interessati dal progetto per l’apertura estiva, sono sei, dislocati sul territorio comunale, per un numero complessivo di 162 posti, riservati ai bambini già frequentanti i nidi comunali a gestione diretta, il cui nucleo familiare sia composto da genitori lavoratori, in regola con i pagamenti delle rette dei servizi usufruiti negli anni precedenti. – La domanda, per il nido prescelto, dovrà essere presentata entro le ore 18:00 del 16 giugno 2024, tramite compilazione del form sul sito istituzionale www.comune.fiumicino.rm.it – utilizzando le credenziali Spid e Cie», ha concluso l’assessore.

Ecco quali sono le strutture coinvolte: “Agrinido” via Portuense, 1983 – Fiumicino. Età 12/24 mesi posti 11. Età 25/36 mesi. Posti 9 “Hakunamatata”, via Orbetello, 3 – Fiumicino. Età 25/36 mesi. Posti 14 “Le coccinelle”, via della Scafa 143 – Fiumicino.Età 12/24 mesi. Posti 5

“Il mondo dei piccoli”, via Passo Buole 118 – Fiumicino Età 25/36 mesi. posti 2

“Anatroccolo”, via Coni Zugna, Fiumicino. Età 12/24 mesi posti 22 . Età 25/36 mesi. Posti 26

“Pagliaccetto”, via della torre del pagliaccetto, Torrimpietra. Età 12/24 mesi posti 14. Età 25/36 mesi posti 18 “Agrinido” (per le settimane dal 5 al 9 agosto e dal 26 al 30 agosto 2024) via Portuense, 1983 – Fiumicino. Età 12/24 mesi. Posti 11. Età 25/36 mesiP. Posti 9 “Hakunamatata”(chiusura settimana di ferragosto)v ia Orbetello, 3 – Fiumicino Età 12/36 mesi. Posti 21.