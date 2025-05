Si chiama “Back Home” la nuova sfida di Juppiter, una grande avventura europea promossa dall’associazione in occasione del Giubileo della Speranza per il 40esimo anniversario della nascita di Exodus, l’opera di don Antonio Mazzi. L’iniziativa è stata presentata nella prestigiosa sede del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Si tratta di un viaggio unico e simbolico: da Londra a Roma, lungo l’antica Via Francigena, per attraversare l’Europa, riscoprendo volti, storie e sogni. A bordo della carovana, mossa da 8 Audi, 37 protagonisti tra ragazzi con disabilità, adolescenti, educatori, giovani comunicatori, accompagnati dalle guide dell’Associazione nazionale Autieri d’Italia e scortati dalla Lamborghini Urus della polizia di Stato con a bordo un medico specializzato e due agenti della stradale.

«Tornare a casa significa tornare a ciò che siamo - ha spiegato Salvatore Regoli, presidente di Juppiter, che guiderà la spedizione - Con Back Home accendiamo una nuova scintilla: quella della speranza che diventa concreta, condivisa. Attraverseremo l’Europa non solo geograficamente, ma nei cuori e nelle coscienze, per dire che l’Europa è inclusiva, solidale, capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici».

All’evento di presentazione, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha rivolto un messaggio personale ai viaggiatori, salutandoli uno per uno. «La speranza è ciò che ci lega tutti», ha detto Tajani, particolarmente coinvolto dall’energia dei ragazzi che con lui hanno scherzato e raccontato le loro aspettative e i loro timori. «Un viaggio come questo arricchisce - ha aggiunto il ministro -, ti fa crescere, ti insegna a volare, pur portando sempre con te la tua casa. In ogni ambasciata dove passerete, troverete accoglienza, perché rappresentate l’Italia nel cuore dell’Europa. Non dimenticate: ogni parola, ogni sorriso, ogni gesto di amicizia è un passo verso un’umanità migliore».

A salutare la Carovana anche Mario Viola, direttore della comunicazione istituzionale della polizia di Stato, che ha voluto ricordare come l’esperienza e i legami nati dopo l’avventura di Destinazione Capo Nord siano ancora vivi e autentici.

«Con Juppiter - ha spiegato Viola - sono nate amicizie vere, disinteressate. Non quelle che si costruiscono per convenienza o per ruolo, ma quelle che nascono camminando insieme, condividendo esperienze autentiche. In un viaggio come questo, ognuno si arricchisce non solo per quello che scopre, ma soprattutto per ciò che può dare agli altri».

Salvatore Regoli ha detto quindi che il 27 giugno ad accogliere la carovana e tutti i ragazzi di Juppiter sarà il presidente Sergio Mattarella al Quirinale.

Back Home è un progetto nato dal basso, ma sostenuto da importanti realtà che ne condividono lo spirito: Audi - L’Automobile Roma che fornisce i mezzi, le guide dell’Anai, la polizia di Stato, gli amici di Sport e Comunità.

Una vera carovana umana, dove ogni fragilità è risorsa, ogni diversità è valore.

La Carovana europea per il Giubileo della Speranza inizierà il suo cammino l'11 giugno 2025 da Roma in Piazza del Viminale.

Da Roma il gruppo raggiungerà Londra in aereo e da lì inizierà la discesa. Il percorso si snoderà attraverso 18 tappe significative in quattro nazioni: dall’Inghilterra alla Francia, passando per la Svizzera fino a raggiungere l'Italia. Un viaggio che toccherà tre Capitali europee - Londra, Parigi e Roma - creando un ponte ideale tra culture, storie e tradizioni diverse. «I giovani hanno bisogno di vivere avventure positive», dice da sempre don Antonio Mazzi. E le carovane sono queste avventure.

Back Home rappresenta molto più di un semplice viaggio: è la dimostrazione vivente che quando si cammina insieme, ogni limite può essere superato, ogni fragilità può diventare forza, ogni differenza può trasformarsi in ricchezza.