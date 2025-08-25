Momenti di tensione oggi pomeriggio sul treno 12796 della linea ferroviaria Fl3 che da Roma era diretto a Viterbo. Un uomo, per cause che sono ancora in corso d’accertamento, ha dato in escandescenze iniziando a insultare e molestare i viaggiatori. La situazione si è fatta pian piano sempre più pesante finché il treno non è arrivato, intorno alle 16,50 alla stazione di Capranica dove è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha riportato la situazione alla calma. L’uomo è stato identificato ed è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito. Non si conoscono le motivazioni del suo comportamento. Il treno è ripatito dopo una mezz’ora.

In ritardo di 25 minuti anche il treno delle 16,53 da Viterbo per Roma partito con 25 minuti di ritardo.