TARQUINIA - Connettiamo le foto riguardanti Tarquinia presenti su Wikimedia Commons alle voci Wikipedia. L’invito è di Fabio Gagni di “Se ami Tarquinia” che spiega le ragioni: «Wikimedia Italia - sottolinea Gagni - di cui ho il piacere di essere socio, dal 1º luglio al 31 agosto organizzerà infatti l’edizione del concorso Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP). Mi rivolgo soprattutto ai giovani, più smanettoni e smart: si tratta di un’iniziativa internazionale che dobbiamo sfruttare per migliorare la presenza sull'enciclopedia online della nostra cittadina e delle nostre bellezze. Migliaia di immagini sono state messe a disposizione di Wikimedia Commons tramite vari programmi di promozione, tra i quali photowalks e concorsi. Ciò nonostante, relativamente poche di queste foto sono state usate negli articoli di Wikipedia». «Oggigiorno - prosegue Fabio Gagni - Wikimedia Commons raccoglie milioni di immagini fotografiche, di cui circa 150 su Tarquinia, ma solo una piccola parte di queste sono utilizzate nelle pagine di articoli Wikipedia. Questa è un'enorme lacuna che tale progetto punta a colmare, ma può farlo solo con l'impegno di tutti. Essere presenti in maniera abbondante ed adeguata su Wikipedia consente di godere di una visibilità riflessa, in quanto l’enciclopedia ha un ottimo posizionamento sui motori di ricerca, Google in particolare. Tarquinia ha purtroppo una pagina con alcune inesattezze e poche immagini: dobbiamo invece renderla adeguata ad attrarre un potenziale turista interessato ad approfondire la nostra cittadina. Anche come privati cittadini possiamo fare qualcosa: daje».

