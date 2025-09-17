FIUMICINO - Si è svolta una dimostrazione di collegamento aereo Fano-Roma Urbe come primo volo dimostrativo della Regional Air Mobility italiana: un nuovo modello di mobilità a corto raggio che integra i territori con gli altri sistemi di trasporto, creando una rete flessibile, intelligente e capillare a livello nazionale, con vettori pet friendly. Un King Air B200 da 9 posti ha permesso di collegare in meno di 50 minuti il versante adriatico della nostra penisola con quello tirrenico. Il volo odierno costituisce il primo test operativo di un network che prevede lo sviluppo di collegamenti commerciali di linea tra diversi «city-pair» di aeroporti di interesse territoriale. Gli aeroporti come Fano e Roma Urbe, già dotati delle infrastrutture necessarie, diventano così nodi strategici di questa nuova mobilità e fonte di opportunità per i territori limitrofi, con vettori che potranno trasportare anche pet on board. Con il Contratto di Programma siglato lo scorso luglio, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha affidato alla propria società in house, Enac Servizi, lo sviluppo della Ram, una nuova frontiera del trasporto aereo, non più riservata esclusivamente a pochi e alle scuole di volo, ma accessibile a un pubblico più ampio grazie a costi di esercizio contenuti, resi possibili dall’innovazione tecnologica degli aeromobili di nuova generazione e da un modello di gestione innovativo introdotto da Enac, che potrà anche autorizzare il trasporto in board di pet. Il collegamento segna infatti il primo passo verso una rete nazionale capillare a corto raggio, tenuto conto che Enac gestisce per il tramite di Enac Servizi 21 aeroporti in punti strategici della penisola ed un eliporto sull’isola di Capri. Una rete che si candida ad essere riserva di capacità operativa a supporto degli scali maggiori e a generare nuove opportunità di business e investimento, sia nel settore dell’aviazione sia nello sviluppo economico e turistico dei territori connessi. In questa prospettiva un ruolo chiave è rappresentato dalle infrastrutture aeroportuali: nella vision di Enac l’aeroporto territoriale diventa un elemento centrale del viaggio, permettendo di immaginare scenari di intermodalità aria/aria per raggiungere destinazioni talvolta lontane dai classici circuiti di massa e in modo diverso, con particolare attenzione anche al trasporto di animali domestici. Il nuovo concept di Terminal Ram che verrà realizzato da Enac Servizi sugli scali gestiti, offrirà una nuova modalità di fruizione del viaggio, contribuendo a trasformare l’aeroporto territoriale da un luogo per attività di nicchia a un polo di delocalizzazione turistica. Un primo esempio concreto è rappresentato dall’aeroporto di Roma Urbe, nodo centrale del network per i collegamenti aerei a corto raggio, che vedrà anche l’attivazione di operazioni di notte con una pista di volo illuminata e rotte innovative elicottero-aereo. Fiumicino sarà infatti presto attivo un collegamento in elicottero, grazie al quale i passeggeri in arrivo presso lo scalo internazionale di Roma Fiumicino potranno raggiungere rapidamente il centro di Roma (viaggio nel viaggio), o proseguire verso gli altri territori del network con aerei di minori dimensioni.