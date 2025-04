FIUMICINO - Da Fiumicino a Latina per assistere a un incontro di boxe. Ma gli animi non si sono accesi solo su ring. La situazione ha iniziato a precipitare quando è scoppiata la rissa e si sono picchiati gli spettatori sugli spalti.

Coinvolti nel fatto quattro uomini, di nazionalità egiziana e con regolare permesso di soggiorno, che sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Latina per aver scatenato una rissa allo Stadio pala boxe Latina, dove era in corso un incontro disputato tra pugili dilettantistici under 19.

Gli agenti della squadra volante sono intervenuti sul posto in prima serata, in seguito alla segnalazione di una rissa scoppiata tra i presenti all’incontro sportivo, come raccontato anche da uno degli organizzatori dell’evento.

Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza sono stati individuati alcuni dei responsabili, quattro di loro si trovavano ancora sul posto.

Uno scontro iniziato apparentemente per futili motivi e che ha coinvolto i quattro egiziani, parenti, recatisi al palazzetto per assistere all’incontro di un familiare, anche lui rimasto coinvolto e sceso dal ring per partecipare alla rissa.

Oltre ai denunciati, avrebbero preso parte allo scontro anche altri due uomini, che, all’arrivo della pattuglia, si erano già dileguati.

Nei confronti dei quattro, tutti residenti a Fiumicino, saranno adottati anche i provvedimenti emessi dal questore, tra cui il foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Latina e i provvedimenti in tema di violenza in ambito sportivo.

Si ricorda che il procedimento pende nella fase delle indagini, vige pertanto la presunzione di innocenza per gli indagati.