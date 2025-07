LADISPOLI – Da domani è realtà “La spiaggia per tutti”. Questo lo slogan che riguarda la realizzazione di un arenile inclusivo che consentirà ai diversamente abili di poter godere della tintarella per il secondo anno consecutivo sulla costa di via Marina di Palo, lato sud della città. Dalle 9 sarà di nuovo operativa l’arenile inclusivo AcOnSea, senza barriere, che consente la piena fruibilità e accessibilità a tutti i cittadini. Per l’occasione, alle 11:30, si terrà una cerimonia ufficiale di apertura, alla presenza delle autorità locali, degli operatori coinvolti nel progetto e di tutti i cittadini che vorranno partecipare a questo importante momento di condivisione e inclusione. Lo annuncia il sindaco. «Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa – commenta Alessandro Grando - nata da una collaborazione con la Regione Lazio, perché il mare è un bene comune. Una spiaggia inclusiva rappresenta molto più di un semplice luogo accessibile: è un simbolo concreto di rispetto, uguaglianza e attenzione verso i diritti di tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità fisiche, sensoriali o cognitive». Usufruire dei servizi messi a disposizione è molto semplice: basterà infatti chiamare il numero telefonico 377/3983202 e prenotare la propria postazione in riva al mare. Le persone con disabilità, indipendentemente dal fatto che siano residenti a Ladispoli o altrove, potranno eccedere gratuitamente al lido insieme ad un accompagnatore. «A nome dell’amministrazione comunale - aggiunge Grando - rinnovo un sentito ringraziamento al consigliere comunale delegato al Demanio marittimo Pierpaolo Perretta, ai nostri uffici e al comandante della Guardia Costiera di Ladispoli Cristian Vitale, per l’impegno profuso nell’attuazione di questo progetto». Nella spiaggia inclusiva di Palo gli utenti potranno trovare 50 ombrelloni dedicati all’accoglienza inclusiva con passerelle, lettini e servizi adatti alle loro necessità. Saranno presenti due operatori specializzati, un operatore che gestirà il servizio di prenotazione, servizio di salvamento, lettighe per i cani accompagnatori dei non vedenti, sedie job e tutto il necessario per rendere la spiaggia per tutti. «Fino al 30 settembre – prosegue il consigliere Perretta - sarà a disposizione anche un servizio di navetta a chiamata, che permetterà anche a chi non ha la possibilità di spostarsi autonomamente di poter godere del mare. La spiaggia verrà gestita attraverso la collaborazione della società Playa El Pirata S.r.l., affidataria della gestione logistica e dei servizi di accoglienza e sicurezza balneare – e la cooperativa sociale Cassiavass, che offrirà supporto socio-assistenziale». In più da oggi i bagnini sulle spiagge libere, schierati sui rispettivi torrini di avvistamento, saranno operativi tutti i giorni dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18.

