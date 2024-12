LADISPOLI - Si parlerà di cure palliative sabato 16 novembre nella sala consiliare. A promuovere il convegno: l'Avo Ladispoli, l'associazione volontari ospedalieri. L'ingresso all'iniziativa è gratuito. Si inizierà alle 10. «Questo evento - spiegano dall'associazione - rientra nel programma del ciclo di incontri di formazione per nuovi volontari ospedalieri. Le cure palliative, quindi, sono quell'insieme di cure, non solo farmacologiche, volte a migliorare il più possibile la qualità della vita sia del malato in fase terminale che della sua famiglia».

