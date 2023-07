CIVITAVECCHIA – Verso le 20 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti sulla Braccianese Claudia per salvataggio di animale. Il cagnolino per giocare si era infilato all’interno di una cassetta in plastica per la frutta incastrandosi in una sorta di spessa fascetta di acciaio, rimanendo con la testa impigliata. I padroni preoccupati hanno chiamato gli uomini della Bonifazi che sono riusciti a liberare il cucciolo che non ha riportato ferite.

