CERVETERI – Abbandonati dentro a una scatola a bordo strada. Sono salvi i tre cuccioli grazie prima ad una passante che ha dato l’allarme alla Polizia locale e poi alle zoofile intervenuti per recuperarli prima che potessero finire uccisi dalle auto. Il salvataggio è avvenuto di fronte alla parrocchia de I Terzi, frazione periferica. «Non si riesce proprio a fare i conti con la propria coscienza – è scritto sulla pagina ufficiale di Fare Ambiente Cerveteri – ma un un’anima, un cuore lo tenete? Parliamo di tre femminucce con evidente infestazione da parassiti. Ora sono state portate in una clinica sanitaria per le classiche misure di profilassi». Parla il responsabile, Fabio Di Matteo: «Abbiamo prelevato i cuccioli: erano pieni di pulci ma l’importante ora è che siano fuori pericolo. Purtroppo ci siamo accorti che stanno riprendendo le cucciolate a cui poi seguitano gli abbandoni. Questo perché alcune persone ritengono la sterilizzazione contro natura».

