CIVITAVECCHIA – Brutta sorpresa questa mattina per i dipendenti degli uffici del Trasporto pubblico locale di Csp. Questa notte infatti i locali di lungoporto Gramsci sono stati oggetto di un’effrazione. Ignoti hanno forzato la porta di accesso e hanno messo a soqquadro gli uffici che si trovano al piano terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno effettuato accertamenti «sulla singolare irruzione con l’ausilio della scientifica. La conta dei danni è in corso – spiegano da Csp – per verificare soprattutto se siano riusciti a prelevare oggetti dai cassetti. I ladri sono riusciti a portare via il denaro contenuto nella cassa. Il furto è di circa quattrocento euro. Le forze dell’ordine stanno ora eseguendo i necessari rilievi per individuare i colpevoli e il motivo che ha portato ad un simile atto».