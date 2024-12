SANTA MARINELLA - Crolla una pensilina dell'ex Cementificio e i detriti finiscono sulla strada. Il fatto è accaduto ieri sera intorno alle 23,15 quando per cause in corso di accertamento, è crollato il soffitto di una parte della struttura piu vicina a Via delle Colonie, del vecchio cementificio ormai in disuso da molti anni. Il cemento non tenendo più le parti esterne e le strutture metalliche ormai seriamente usurate, sono queste le motivazioni del crollo.

CHE COSA È SUCCESSO

Fatto sta che prima della mezzanotte, un tratto di struttura cementizia è caduta, scagliando i detriti sulla vicina via delle Colonie. Ad arrivare per primi sono stati i carabinieri avvertiti da un passante, che hanno provveduto alla gestione del traffico, subito dopo i Vigili del Fuoco di Civitavecchia si sono portato nell'area verificando le condizioni della trave e del vicino capannone. Notando che anche l'altra l'altra parte della volta della trave era da ritenere pericolante, con l'ausilio dell'autoscala hanno deciso, dopo il parere del funzionario di guardia, di demolire tutte le parti pericolanti. Non si sono registrati feriti.

